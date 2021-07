Twitter experimenta con el botón de 'No me gusta'

July 22, 2021 2 min read

Twitter está experimentando la posibilidad de implementar el botón de ‘No me gusta’ en los tuits publicados. Actualmente, solo los usuarios de iOS son los que pueden votar con esta nueva función.

El propósito principal es tener una forma de “entender el tipo de respuestas que consideras relevantes en una conversación, para así trabajar en mostrarte más de ese tipo de respuestas”, según la plataforma.

Sin embargo, los ‘No me gusta’ todavía no son mostrados de manera pública; por lo que, hasta el momento, no existen datos que mencionen algún efecto negativo en los usuarios. Lo que sí hemos visto es cierta preocupación sobre la salud mental de las personas porque esta herramienta puede ser utilizada de forma negativa o tóxica.

Twitter realizó dos versiones diferentes para interactuar con los botones de ‘Me gusta’ y ‘No me gusta’: La primera es un pulgar arriba y un hacia abajo, la segunda es con flechas en las mismas direcciones, como lo hace la plataforma Reddit.