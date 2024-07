Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Vivimos en un mundo corporativo impulsado por datos. Entonces, ¿por qué el 85% de los líderes empresariales reportan sentirse incómodos con las decisiones que han tomado recientemente basadas en datos duros? Esto sucede porque los datos solo cuentan la mitad de la historia; la otra mitad está en la intuición.

La intuición llena los vacíos y complementa ahí en donde los datos se quedan cortos. ¿Alguna vez has "sentido" que alguien te mira cuando estás de espaldas? ¿Cómo supiste que la persona estaba allí? No fueron los datos. Fue la intuición. Tienes alrededor de 120,000 millones de neuronas en el "primer cerebro" dentro de tu cráneo y 100 millones de neuronas en tu "segundo cerebro" (también conocido como el intestino). Es posible que no tomes decisiones muy acertadas si solo prestas atención a uno de esos dos cerebros.

Para aquellos que recién comienzan en su viaje emprendedor, confiar en su "instinto" o intuición puede parecer desalentador. Con frecuencia te bombardean con un torrente de información, consejos contradictorios y nuevas experiencias. Apoyarte en tu instinto en medio de ese torbellino puede parecer tan riesgoso como navegar sin un mapa. Sin embargo, desarrollar esa confianza en tu intuición resulta crucial. Se trata de perfeccionar la brújula interna que te guía a través de decisiones cuando las respuestas claras pueden no ser aparentes. A medida que ganes experiencia y aprendas de tus aciertos y errores, lo que antes te parecía una abrumadora dependencia de una fuerza desconocida, se convertirá en un aliado fiable en tu proceso de toma de decisiones.

No quiero sugerir que los datos no sean importantes. Lo son. Sin embargo, confiar en tu instinto es igualmente importante. Tu intuición puede decirte mucho. Solo tienes que aprender a combinarla con los datos para llegar a una conclusión informada. Si no estas acostumbrado a utilizar la intuición en tu proceso de toma de decisiones, sigue estos pasos:

1. Busca ideas en lugares inusuales que no estén basadas en datos

Cuando tienes un problema que resolver, no revises solo hojas de cálculo y gráficos. Busca la innovación en otros lugares.

Alguna vez, fui parte de un grupo al que se le pidió aumentar la penetración del mercado hispano en Disney. Para encontrar ideas en lugares inusuales, nuestro grupo pasó un día con tres tipos diferentes de personas: un "extraño," un "profundo" y un "normal" (para contextualizar, un "extraño" es alguien que tiene una relación tangencial con tu desafío, pero es de una industria diferente. Un "profundo" es alguien que trabaja en tu industria, pero no trabaja para ti. Un "normal" es alguien dentro de tu industria y esfera de la empresa).

Mi "extraño" era un concesionario de autos hispano. Él y yo fuimos juntos a probar un coche con una familia hispana. El concesionario de autos me dijo que habría más de 20 personas en la cocina cuando llegáramos. Tenía razón. Consideré esto como una pista, así es que lo anoté. Otra pista surgió cuando la abuela mencionó de manera casual: "Cuando hay fiesta, celebramos; cuando no hay, la hacemos." Sus palabras fueron recibidas con risas, y las risas continuaron cuando más miembros de la familia se subieron al auto.

Luego, conocí a mi "profundo": un agente de viajes de parques temáticos que atendía a familias hispanas. Observé cómo hablaba con una pareja sobre un crucero para su 50 aniversario de bodas. Todo lo que les importaba era tener cinco mesas de diez personas juntas para la cena en el barco. No les interesaban ni los puertos que visitarían, ni la línea de cruceros en la que viajarían. Otra pista.

Finalmente, me reuní con un "normal", una mujer hispana que celebraba el primer cumpleaños de su hijo. Aunque había muchos amigos y familiares, ella lamentaba la ausencia de su hermano y sentía que la fiesta no estaba completa. Finalmente las pistas se unieron: lo que las familias hispanas querían era un lugar en donde pudieran reunirse todos. Por lo tanto, si pudiéramos crear una serie de paquetes para satisfacer esa necesidad, podríamos atraer y servir mejor al mercado hispano.

Nuestra experiencia de buscar en lugares inusuales resultó en múltiples ideas. Esas ideas no podrían haber salido a la luz sin ser impulsadas por la intuición de que nuestros datos no nos estaban contando todo lo que queríamos saber.

2. Abrazar y fomentar la intuición en tu trabajo

Una cosa es creer en el poder de la intuición. Otra cosa creer plenamente en ella mientras trabajas. ¿Cómo puedes fomentar esta habilidad en ti mismo y en las personas que tienes cerca? Comienza por integrarla en tus discusiones, especialmente durante reuniones o sesiones de planeación. Aunque es importante respetar y comprender los datos, abre también la puerta a conversaciones centradas en el elemento humano de lo que estás tratando de resolver.

Escuchar es un aspecto crítico de estas discusiones basadas en la intuición. Haz preguntas abiertas para empujar a las personas a proporcionar más información que alimente tu intuición. No solo escuches lo que dicen; observa su lenguaje corporal y el modo en que interactúan con el mundo que les rodea. Algo invaluable que aprendí pronto en mi carrera en Disney fue hablar al final. Escucha a todos en la sala para que puedas obtener los conocimientos necesarios para contribuir de manera más intuitiva a la conversación. Evita pensar demasiado; en lugar de eso, deja que tu voz intuitiva te hable y te guíe.

Recuerda: tus competidores probablemente tienen los mismos datos que tú. Sin embargo, les faltan tus conocimientos especiales basados en la intuición y los de tu equipo. Al confiar en estos conocimientos, puedes descubrir conexiones emocionales y necesidades de los consumidores que no son evidentes en los datos por sí solos, dándote una ventaja competitiva. Cuando busques estas ideas intuitivas, invita a parejas a la conversación. Las parejas suelen corregirse mutuamente, asegurando autenticidad cuando un miembro corrige al otro si se desvía de la verdad. Esta dinámica te permitirá obtener información más profunda de la que podrías obtener de un solo individuo.

Sal también de tus entornos habituales de oficina o de grupos focales y conoce los espacios de vida de tus consumidores. Observarlos en sus entornos naturales puede revelar información adicional intuitiva, pues notarás cosas en su entorno que confirman o desafían tus pensamientos preliminares. Este enfoque no solo enriquece tu comprensión, sino que también fortalece el elemento humano en tu investigación, proporcionando una base sólida para tomar decisiones más empáticas y centradas en el consumidor.

Para los emprendedores, dominar el equilibrio entre las percepciones basadas en datos y el pensamiento intuitivo es un poderoso paso hacia la toma de decisiones efectiva. Mientras los datos proporcionan una base sólida, abrazar tu intuición añade una dimensión crítica, permitiéndote ver más allá de los números y hacer conexiones que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Te animo a confiar en tus corazonadas, pues resultan invaluables para navegar situaciones complejas donde los datos, por sí solos, podrían no proporcionar todas las respuestas. A medida que sigas haciendo crecer tu negocio, combinar estas habilidades no solo aumentará tu confianza, sino que también distinguirá tu enfoque, ayudándote a crear soluciones innovadoras y a forjar conexiones significativas.