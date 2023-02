Los 5 pilares para construir una cultura de éxito en una startup

La cultura es el factor más importante para las startups, hay muchas prioridades, pero si tu equipo no está alineado, el negocio fracasará sin importar qué más tengas a tu favor.

Cualquier artículo que leas, podcast que escuches o fundador de empresa con el que hables te dirá que "las startups son difíciles".

No podría estar más de acuerdo, pero ¿qué significa "difícil"? ¿Difíciles porque trabajas muchas horas? ¿Difícil porque tienes poco dinero? ¿Complicadas porque tienes demasiadas prioridades al mismo tiempo? ¿O porque hay que parecer exitoso ante los clientes, socios y personal mientras luchas por mantenerlo todo bajo control?

La respuesta es un rotundo SÍ a todo lo anterior, las startups son difíciles, pero también son lo indicado para aquellas personas que quieren aprender y crecer continuamente. Son lo correcto para las personas apasionadas por establecer una cultura empresarial única que refleje sus valores. Establecer una cultura empresarial puede ser un factor decisivo para cualquier startup.

Pasé más de 20 años haciendo carrera en una compañía de tecnología del Fortune 100, trabajé en pequeñas oficinas subsidiarias en lugares remotos del mundo y en sedes corporativas. Tenía presupuestos y equipos estables, a veces muy grandes, en ambos entornos. Conocía los valores corporativos, entendía y vivía la cultura de la empresa, y sabía exactamente cómo gestionar los sistemas, procesos y políticas para apoyar a mi área de negocio y a mi carrera. Me moví con fluidez entre los roles de la sede y el campo, no importaba en qué parte del mapa se ubicara la oficina, había un estilo corporativo consistente y un "tipo" de empleado. Esto pasaba tanto en los equipos de menos de 20 empleados como en la oficinas en donde trabajaban miles. Sin importar en dónde estuviera, existía una estructura y la seguridad que te da un logotipo conocido en la puerta, además de software y procesos para conectarte con los sistemas corporativos más grandes de ventas, marketing, financieros y de recursos humanos.

Cuando asumí mi primer rol liderando una startup, estaba segura de que todo mi tiempo trabajando de forma remota en oficinas de campo me había preparado para liderar una pequeña organización. Entendía cómo motivar y administrar a un equipo, hablar con los clientes, crear una presentación de PowerPoint convincente y respaldarla con un elegante pronóstico financiero de Excel. No contaba con el papel que juega la cultura empresarial en la creación de un negocio exitoso. Lo di por sentado porque mi carrera había estado impregnada de una cultura corporativa ya establecida.

Como para la mayoría de los fundadores de startups, mis prioridades se enfocaban en cómo ganar dinero, cómo lograr adaptarnos al mercado de productos, de dónde obtener el financiamiento para arrancar y qué tanta oportunidad teníamos. Bajé la cabeza y trabajé duro para tener éxito. Fallé. Viéndolo en retrospectiva gasté todo el dinero en cosas que no tenían sentido. Nunca logré encajar en el mercado y no analicé lo suficiente las necesidades del cliente, nunca pensé en el tipo de cultura empresarial que quería construir. Formé un equipo, pero nunca me pregunté a qué tipo de compañía se sumaba ese grupo de personas y qué tan significativamente impactaría esto en el producto que ofrecíamos al mercado.

Al no ser alguien que se rinde fácilmente, aprendí la lección en cuanto a cómo invertir y ahorrar el dinero, comprender la necesidad antes de desarrollar un producto e incluso cómo juntar fondos y comencé otro negocio. Esta vez, decidí poner la misión y la cultura de la empresa en primer lugar. Mi cofundador y yo venimos de orígenes empresariales muy diferentes, pero compartimos la percepción de que la cultura no es solo uno de los elementos más importantes, si no el más importante para tener éxito. Este enfoque ha rendido frutos, hemos atraído y formado un equipo profundamente comprometido con nuestra misión empresarial: crear igualdad económica de género.

Estos son los cinco pasos principales para construir una cultura de éxito:

1. ¡Comunícate!

Prioriza la comunicación. Hazlo de manera regular y refuerza la misión central, los valores y la dirección de la empresa. Comparte el estado de los acuerdos comerciales, tu posición financiera, los objetivos a corto plazo y tus aspiraciones a largo plazo. Busca información y comentarios sobre el estado del negocio y cómo se siente el equipo acerca de la dirección, el producto y el lugar que ocupan en el mercado.

2. Toma decisiones difíciles

Un pequeño equipo puede convertirse en una familia, dependen el uno del otro y, a menudo, tienen una relación cercana y más allá de la profesional. Esto hace difíciles las cosas cuando algo se complica con un miembros de la familia. Pero como líder, debes enfocarte en la misión y recordar por qué estás en el negocio. Tomar la difícil decisión de dejar ir a alguien, aunque doloroso a corto plazo, es mejor para el equipo y reforzará la cultura de construir a largo plazo. También podría conducir a oportunidades increíbles e inesperadas.

3. Recompensa el trabajo

No soy partidaria de compensar a los equipos con bebidas gratis o una mesa de futbol en la oficina, la mejor manera de recompensar a tu equipo es pagarles algo adicional, equivalente a su esfuerzo. Continuar invirtiendo en la construcción del negocio para mejorar su participación en la compañía habla más fuerte y es más benéfico que el entretenimiento superficial a corto plazo. Y no te olvides de celebrar las victorias, incluso las pequeñas.

4. Cuenta la historia real

Cuando las cosas van mal, algo que pasa con frecuencia en una startup, aprovecha. Habla de ello y aprende a mejorar y a no repetir errores con tu equipo. El optimismo es un sello distintivo de los fundadores y equipos de startups, pero no reconocer cuándo las cosas van mal probablemente dañará tu negocio, o al menos aportará un elemento superficial a la cultura de tu empresa, y creará desconfianza.

5. Disfruta del trabajo que estás haciendo

Tú y tus colaboradores están trabajando duro para hacer crecer un negocio, nunca debes olvidar el impulso y la pasión que los atrajo a ti y a tu equipo para comenzar esta aventura. No importa cuán exitosa o grande se vuelva la organización, si no tiene una cultura en la que tu equipo se sienta involucrado y disfrute de su contribución a la misión, no tendrás un negocio sostenible.

Así que sí, las startups son difíciles, pero cuando creas una cultura empresarial saludable que refleja la misión y los valores, las strtups pueden ser un poco más sencillas y mucho más divertidas.