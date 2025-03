Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Convertirse en un productor en masa o multitarea es una insignia de honor en estos días. La productividad es una parte tan necesaria de la vida, pero puede robarle riquezas a las que solo puede acceder cuando no está siendo productivo. Permanecer inactivo o no ser productivo puede hacer que las personas se sientan culpables, ansiosas y abrumadas. Estos sentimientos incómodos e incómodos pueden ser muy difíciles de sobrellevar. No se trata solo de "no hacer nada" , también se trata de evaluar constantemente si está tomando la decisión correcta o haciendo lo correcto para no perder el tiempo ni la vida.

Veamos un ejemplo: Beth es una perfeccionista joven y de alto rendimiento. Se graduó de una escuela de la Ivy League y actualmente trabaja con los grandes pelos de su empresa como ejecutiva. Tiene grandes expectativas para sí misma en prácticamente todas las áreas de su vida. Lucha con las citas porque pasa a la siguiente persona demasiado rápido. Constantemente siente la necesidad de evaluar su relación porque tiene miedo de perder el tiempo con la persona equivocada. Su ansiedad no le permite experimentar ser vulnerable y enamorada de su pareja. Debido a que no se conecta con su pareja en un nivel más profundo, se convence a sí misma de que la persona no es adecuada para ella. Rápidamente termina su relación para no perder el tiempo. El ciclo comienza de nuevo. Su miedo a perder el tiempo le impide tomarse el tiempo para conocer de verdad a su pareja. En realidad, pierde más tiempo terminando y comenzando nuevas relaciones casi cada seis meses en promedio.

Tener miedo de desperdiciar tu vida es un fenómeno desafortunado

¿Puedes relacionarte como emprendedor? ¿Ha hecho algo similar con sus proyectos o emprendimientos comerciales? Tener miedo de desperdiciar su vida es un fenómeno desafortunado, especialmente entre los perfeccionistas; El 90 por ciento de las personas con las que trabajo sienten que el tiempo se agrieta. Personalmente, he "perdido el tiempo" por tener miedo de perder el tiempo.

Actualmente estoy trabajando en la creación de un curso digital en mi negocio. Sigo volviendo a la mesa de dibujo con lo que quiero enseñar porque hay mucho para elegir. No puedo "perder el tiempo" al no elegir inmediatamente el curso perfecto para enseñar a mi audiencia ideal. ¿En realidad? He perdido tanto tiempo que todavía estoy en el primer paso. A veces, me siento tan abrumado por la ansiedad que solo quiero dejar todo el proyecto de creación del curso por completo. No me está sirviendo nada bien. Apuesto a que conoces el sentimiento.

Los emprendedores, en general, comparten ciertas tendencias. Están motivados y quieren triunfar sin perder tiempo. ¿Pero adivina que? Tienes que reducir la velocidad en algún momento para poder descansar y recuperarte. No podrá rendir a este ritmo para siempre. Este hambre por lograr y ser productivo no disminuirá en el corto plazo a menos que se vuelva hacia adentro. Siempre estarás en camino hacia el próximo objetivo.

Haga una pausa por un momento y reflexione: ¿Alguna vez ha disminuido la velocidad en su vida? Cuando miro hacia atrás, siempre tenía mi próximo objetivo alineado antes incluso de lograr el actual. Entonces, me di cuenta de que soy digno de ser amado incluso si no logro ningún objetivo. Este proyecto de creación de cursos me lo recuerda de nuevo. Se remonta al ejemplo de Beth: aunque estaba luchando con las citas, su verdadero miedo era enfrentar la sensación de indignidad arraigada en sus tendencias perfeccionistas.

Yo, y las personas con las que trabajo, hemos encontrado las siguientes prácticas enormemente útiles.

Practica la atención plena

Practicar estar en el momento te ayuda a reducir la velocidad sin realmente reducir la velocidad. Cuando estás completamente presente en el momento, accedes a mucha más información. Perdemos esta valiosa información y experiencia cuando estamos en exceso. Siempre que se sienta ansioso o inquieto sentado inactivo, con ganas de hacer más, simplemente siéntese con esa sensación incómoda. Enfrentarlo. Puede hacer que tu corazón se acelere, pero te animo a que lo hagas de todos modos. Esto lo ayudará a enfrentar con valentía el miedo que lo mantiene alerta.

Perder el tiempo

A continuación, le sugiero que se tome un día para perder el tiempo, pero con atención. Apuesto a que tienes muy pocos recuerdos de estar realmente en el momento. Cree que el próximo objetivo, la próxima persona perfecta hasta la fecha o el siguiente marcador de milla en su negocio le brindarán la satisfacción que busca. No lo hará , te lo prometo. Seguirás persiguiendo y logrando, pero un día te quedarás corto si no prestas atención a lo que está adentro en lugar de lo que está afuera. Tomarse un día para perder el tiempo puede ayudarlo a enfrentar sus miedos.

Ser juguetón

Ser más juguetón mejora tu calidad de vida. No estoy diciendo que no sea productivo, sino que lo integre más en su vida para que pueda evitar experimentar el choque de sentirse insatisfecho.

Tienes miedo de lo que puedas encontrar dentro de ti, por lo que sigues persiguiendo logros externos. Tienes mucho miedo de no ser digno. Al lograr grandes éxitos, realmente está buscando ese valor. Pero no encontrará eso fuera de usted mismo , ni a través de expectativas poco realistas de productividad.