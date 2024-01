Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Todo propietario de franquicia debe manejar elementos que no están completamente bajo su control: la economía, la renta, las cuotas de franquicia, el clima. Una cosa que sí puedes controlar es cómo compensas a tu equipo. Más aún, debes alinear tus objetivos financieros con la compensación de tu equipo. Aunque podría resultar tentador pagar el mínimo necesario, muchos cometen este error al intentar generar riqueza.

Sobre compensa a tus empleados

¿Te preguntas por qué sobre compensar a tus empleados? La razón principal para ser propietario de una empresa de franquicias es enriquecerte mientras otros hacen la mayor parte del trabajo. La clave real para enriquecerte mediante la propiedad de franquicias es construir una empresa en lugar de simplemente comprar un trabajo. Abres una o dos ubicaciones, luego reinviertes las ganancias de esas en más negocios, y luego reinviertes aún más hasta que hayas construido una empresa con entre diez y 20 ubicaciones, lo que te proporciona lo que equivale a un ingreso semipasivo. No estás cocinando la comida en tus restaurantes ni limpiando los pisos en tus salones, estás proporcionando capacitación, marketing, bienes raíces y otros servicios a los gerentes que contratan y supervisan a los empleados.

Un ejemplo es Rick Fisher, un ejecutivo de ventas de TI que buscaba ingresos pasivos y riqueza a través de las franquicias. Sin experiencia previa en restaurantes, invirtió en Five Guys Burger & Fries en sus inicios, expandiéndolo a diez ubicaciones mientras mantenía su trabajo diario, y luego se fue para dedicarse de tiempo completo a las franquicias. Hoy es dueño de más de 20 ubicaciones de Five Guys y Popeye's sin dirigir ningún turno de restaurante.

Necesitas obtener, retener y hacer crecer a grandes personas y alinear su compensación con tus objetivos.

Para lograr esto, necesitas obtener, retener y hacer crecer a grandes personas y alinear su compensación con tus objetivos. Eso significa pagarles bien, incluso sobre compensarlos, para que se queden, se sientan felices, desarrollen su experiencia, cuiden mejor a tus clientes y hagan que tus tiendas o restaurantes sean más rentables.

No puedes lograrlo pagando el salario mínimo. Lo sorprendente es que ganarás más dinero haciéndolo. Por ejemplo, la franquicia de salones GLO30 paga a su personal entre un 10 y un 20% más que el salario vigente, ofrece beneficios completos e incluso un plan de retiro para cada empleado, y aún así tiene un margen de beneficio del 40% y un retorno de inversión de casi el 100%, incluso después de sobre compensar.

Disminuyendo la rotación

Las personas se quedan en trabajos donde son valoradas y el salario es una parte importante de eso. Págales con lo mínimo y estás garantizando una alta rotación, lo que es una manera rápida de perder tus ganancias. Ni siquiera sabrás que tus empleados infelices se van, o siquiera lo están considerando, hasta que consigan otro trabajo, y para entonces será demasiado tarde. No tiene sentido dejar que personas geniales abandonen tu negocio por un 10% más de sueldo cuando el costo para tu negocio es diez veces mayor cuando se van.

Perder empleados te cuesta de muchas formas, incluyendo el tiempo para encontrar, contratar y capacitar a ese nuevo empleado. Causa fuga de talentos, ya que tus gerentes deben cubrir la brecha mientras contratan, y saben que los problemas laborales continuarán porque ese nuevo empleado eventualmente se irá a territorios más lucrativos.

No tiene sentido dejar que personas geniales abandonen tu negocio por un 10% más de sueldo cuando el costo para tu negocio es diez veces mayor cuando se van.

Luego considera lo que llamo "el costo silencioso de la rotación": una disminución en la experiencia del cliente. Imagina contar con uno o dos empleados menos durante la hora pico en tu restaurante, con clientes haciendo fila en la puerta, quizás no muy pacientemente. ¿Qué tipo de experiencia tendrán? ¿Cómo calificarán tu negocio o lo recomendarán a sus amigos? Aunque no se quejen, probablemente no regresen. Ese empleado perdido resulta en clientes perdidos, incluso cuando vuelvas a tener todo el personal.

Así, la rotación resulta en clientes infelices, empleados infelices y gerentes infelices, y nunca haces crecer tu negocio. Compraste un negocio para hacerlo crecer, y nunca alcanzarás los objetivos que te fijaste para ti y tu negocio si tienes una alta rotación.

Ahora considera lo que tienes con empleados bien pagados que se quedan. Contarás con la cantidad adecuada de personal, posiblemente incluso un poco más de lo necesario, con un equipo totalmente entrenado, dedicado y feliz. ¿Cómo será la experiencia de tus clientes? ¿Cómo serán sus reseñas? ¿Qué tan probable es que esos clientes regresen y te recomienden con sus amigos? ¿Qué tanto más altas son tus ventas y tus ganancias? ¿Qué tan feliz está ese gerente que dirige un negocio altamente exitoso que no necesitas micro gestionar?

Costco

En el lado no franquiciado, Costco ha sido conocido durante mucho tiempo en Estados Unidos por pagar bien a los empleados de sus tiendas. Según el servicio The Motley Fool Ascent, el empleado típico de Costco en Estados Unidos gana casi $26 dólares por hora, más de tres veces el salario mínimo federal de $7.25 dólares por hora, y es elegible para un sólido plan de atención médica, horas extras, días festivos pagados, una contribución a su plan de retiro y un plan de compra de acciones para empleados. Un asociado promedio puede no hacerse rico, pero puede pagar sus cuentas, tener oportunidades de ascenso y permitirse comprar en la tienda donde trabaja (incluso en horarios especiales solo para empleados).

El resultado es que los empleados de Costco se sienten muy motivados y, según Investopedia, son algunos de los más productivos en el negocio, generando el triple de ingresos por persona en comparación con rivales como Walmart y Target. Y la tasa de rotación anual es solo del 6% después de un año de empleo, mientras que el promedio de la industria minorista es de alrededor del 60%, según McKinsey.

Sobrecompensar es el único camino a seguir al construir una nueva empresa, crea lealtad.

Con el equipo correcto, feliz y bien remunerado, tienes un negocio más saludable, mayores ganancias, un negocio que se administra solo y retornos compuestos. También tendrás una estrategia de salida más sólida cuando intentes vender tu negocio. Los compradores pagarán más por un equipo sólido en el que puedan seguir construyendo el negocio y menos por un equipo inestable.

Sobre compensar es el único camino a seguir al construir una nueva empresa, crea lealtad, que será recompensada a medida que el empleado y el negocio sigan teniendo éxito y creciendo. También es una excelente forma de evaluar si un concepto de franquicia en particular es adecuado para ti. ¿Te permitirá esa franquicia sobre compensar a tu personal y seguir teniendo un alto retorno de inversión? Si no es así, piénsalo dos veces.

