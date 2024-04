Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

He aquí un acertijo:

¿Cuál es la parte estratégica que impulsa la demanda de tu negocio, pero la primera cosa que recortas durante los tiempos difíciles?

¿A qué área de nuestro negocio es a la que más presionamos para obtener resultados, pero a la que más le restringimos los recursos?

¿Cuál es una de nuestras mayores frustraciones cuando se trata de nuestro negocio, pero también a la que nunca le hemos dedicado el tiempo suficiente para entender por completo?

Si dijiste "marketing", estás en lo correcto.

Escribo esto como una llamada de atención a los dueños de negocios que sienten que el marketing es este unicornio mítico al que lleva mucho tiempo entender. O peor aún, simplemente a los que no les importa porque están demasiado ocupados, pendientes de todo lo demás. Las limitaciones de tiempo son reales, no me malinterpreten, pero ¿hay algo más importante para tu negocio que conectar con las personas que quieres que te compren?

El marketing es un megáfono para tu marca. Podrías tener el producto o servicio más genial del mundo, pero si nadie lo sabe, en realidad solo tienes un hobby costoso. Los dueños de los negocios tienen expectativas muy altas sobre el marketing, pero yo argumentaría que tiende a ser la parte del negocio que menos entienden. Además, ante el primer signo de alerta, están listos para tirar del paracaídas: despedir a la agencia, recortar el presupuesto, hacer un rebranding, etc.

¿Qué pasa?

Por un lado, el marketing no es como las finanzas, la contabilidad o la operación, en esas funciones tenemos respuestas claras y concisas, también ponemos esta presión en nuestro marketing. "¿Cuál fue el Retorno de la Inversión en publicidad?" o "¡Necesitamos ver los datos!"

Nos falta entender que, si bien las métricas de marketing pueden decirnos qué, no nos dicen por qué. El marketing es la parte de nuestro negocio que trata con personas, es más complicado.

La relación entre el área de marketing y el negocio a menudo puede sentirse tensa. Esto me entristece, porque debería ser la relación más sólida dentro del negocio. ¿Cómo podemos mejorarla? En primer lugar, creo que necesitamos entendernos mejor mutuamente. Entonces, he identificado tres conceptos comúnmente equivocados que creo que pueden ayudarnos a replantear lo que pensamos sobre el marketing.

Concepto erróneo #1: Marketing = Ventas

El trabajo del marketing no es únicamente impulsar las ventas (puedo escuchar a algunos dueños de negocios sorprendidos mientras escribo esto); es hacer que tu producto sea deseado y conocido por las personas susceptibles a comprarlo. Explicado de forma más sencilla, es decir lo correcto a las personas adecuadas. Un marketing bien hecho genera demanda y facilita la compra. La venta real depende de qué tan bueno sea realmente tu producto o servicio.

Además, un gran marketing no solo implica promoción, en realidad implica desarrollar la oferta, los precios y la estrategia también. Piénsalo: ¿quién conoce mejor a tus clientes que tu equipo de marketing? Están literalmente, a nivel de cancha, hablando con ellos todos los días. Cuando estás desarrollando tus ofertas, ellos son las primeras personas a las que deberías consultar, son el puente entre tú y el cliente.

Concepto erróneo #2: Realmente no necesito involucrarme con mi marketing

Déjame recrear la escena, eres propietario de un negocio, contratas a una persona o agencia de marketing y les dices: "Aquí está. Vende esto, después nos vemos."

Esperas que el marketing funcione por sí solo dentro de ese vacío. Es por eso que los contrataste ¿verdad? Incorrecto. La comunicación con tu equipo de marketing es crucial para el éxito de tu negocio, vuelvo a lo del megáfono del marketing para tu negocio. Si no les estás dando retroalimentación sobre lo que te gusta o no te gusta, lo que está sucediendo detrás del escenario, tu historia y lo que piensas sobre lo que está sucediendo en la industria, ¿qué esperas que comercialicen?

No te estoy diciendo que te pongas a hacer su trabajo, estoy diciendo que necesitas involucrarte con el contenido que publican, con cómo cuentan nuestra historia y cuál es nuestro punto de vista. En resumen, tú y tu equipo de marketing deberían ser como el limón y la sal, no alguien a quien envían un informe una vez al mes.

Concepto erróneo #3: Necesito ver resultados en los primeros 30 días

Todos queremos una varita mágica cuando se trata de marketing, no existe, el marketing es como el método científico. Hay que probar, ajustar y ser creativo, una y otra vez, hasta el final de los tiempos. Nuevamente, esto es lo que lo hace diferente. Todos nos dejamos influenciar por esas agencias que nos muestran estudios de casos donde aumentaron 10 veces los ingresos de una empresa en el primer mes.

Amamos la idea de que eso suceda ahora y que siga mejorando con el tiempo, muéstrenme un caso donde haya sucedido así. Cualquier resultado tomará al menos 90 días en reflejarse. Las iniciativas de marca a largo plazo pueden tardar de tres a cuatro trimestres en comenzar a verse. Lo sé, es difícil. Lo entiendo. Si quieres ver resultados, debes ser paciente y realista. Cualquier persona de marketing que te diga que puede garantizar un resultado así está mintiendo. Cada negocio es diferente, no hay garantías. Entonces, en lugar de verlo como "Necesito un retorno de la inversión de 3x en el primer mes", podemos estar atentos a los resultados positivos que logramos.

Sí, esto requiere paciencia e inversión. Míralo desde otro ángulo, has invertido todo este tiempo, esfuerzo y energía en crear tu negocio, ¿por qué no querrías invertir en él y tener la paciencia de verlo crecer? Roma no se construyó en un día y tu programa de marketing tampoco lo hará.

El marketing puede ser complicado, hay muchos factores a considerar que son únicos para cada negocio, incluida la base de clientes y el entorno. Complejo no significa malo, simplemente significa diferente. Así que, abogo por que comencemos a pensar de manera diferente al respecto para que sea más efectivo. El primer paso, para que te pueda funcionar, es entender realmente qué es el marketing.