Los primeros meses marcan el tono para el resto del año, por lo que comprender el rendimiento del año anterior es esencial para perfeccionar tus estrategias de marketing y seguir viendo crecimiento. No se trata solo de establecer metas, sino de aprender del pasado y adaptarse a medida que avanzas.

¡Uf! Ha concluido otro año (con suerte) exitoso. Pero no te relajes demasiado porque el mejor momento para prepararte para el éxito en 2024 es hoy. El inicio del año es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre los éxitos y fracasos del año pasado y usarlos para renovar tu estrategia en el primer trimestre.

Sigue leyendo mientras te revelo cómo puedes desarrollar un plan coherente que se centre en tu audiencia, metas y presupuesto.

1. Define tu plan de marketing del primer trimestre

Cada año nuevo trae consigo nuevas oportunidades para que las marcas aumenten sus ganancias y mantengan a esos clientes sonriendo. Ahora es el momento perfecto para hacer una reflexión anual sobre tu mercadotecnia y hacer una revisión profunda en torno al funcionamiento de tu estrategia.

La temporada más ocupada del año ha pasado; ahora es el momento de planificar un año aún mejor. Dicho esto, así es como puedes desarrollar un plan coherente enfocado en tu audiencia, metas y presupuesto.

2. Reflexiona sobre el año anterior

Ahora no es el momento para seguir haciendo lo mismo de siempre. Las metas que establezcas para este trimestre marcarán el ritmo para el resto del año, así es que es el momento perfecto para reevaluar lo que crees saber sobre tu marca y audiencia. Si quieres tener éxito este año, es hora de cuestionarlo todo.

Eso significa hacer un balance de tus logros pasados y errores (aquí, esta es la palabra clave). Analiza los KPIs y métricas de tus años anteriores. ¿Cómo se compara el año pasado con los anteriores? Las respuestas a estas preguntas guardan los secretos del éxito y deberían ser la luz que te guíe a lo largo del nuevo año.

Comienza reuniendo estos puntos clave: tu tráfico web anual, tasas de engagement, tasas de conversión y costos de adquisición de clientes. Identifica los patrones de comportamiento de tus consumidores estudiando el flujo de participación en las redes sociales, el comportamiento del sitio web y los datos de ventas para usar en tu próximo conjunto de ideas creativas.

3. Auditoría y optimización de tu presencia en línea

Toda empresa busca tener una fuerte presencia en línea, y aunque algunos de ustedes pueden haberlo logrado, otros pueden no haberlo hecho. Independientemente de tu rendimiento el año pasado, es hora de hacer una auditoría completa de tu marca en línea. Reúne las métricas de toda comunidad de la que formes parte y determina si elementos críticos como el mensaje de marca, el contenido en redes sociales, las campañas publicitarias y las visitas al sitio web están funcionando o necesitan ajustes.

Recuerda, siempre debes entrar en tu auditoría con un plan en mente, así es como puedes hacer magia:

Primero echa un vistazo al diseño y contenido de tu sitio web. ¿Te dan ganas de explorar lo que hay en la página o de irte inmediatamente? ¿Es amigable para el usuario, fácil de navegar y queda claro en donde es que el cliente necesita estar? ¿Se puede ver fácilmente el sitio en dispositivos móviles? Si no es así, necesita una actualización.

Además, echa un vistazo rápido a tus perfiles en redes sociales. Actualiza tu biografía, banner y foto de perfil para reflejar tu marca y audiencia objetivo actual. Mantén tus perfiles consistentes con una estética visual y optimiza utilizando palabras clave en todo el contenido publicado.

Estos pequeños pasos marcan la diferencia más significativa del mundo cuando se trata de atraer a una nueva audiencia y mantener la actual.

4. Depura tus comunidades

Si quieres mantenerte en el buen camino con tu audiencia, necesitas un plan sólido para hablarles sobre tus productos y ofrecer algo valioso que los haga regresar. Esto incluye todo lo que publicas en línea: blogs, redes sociales, correos electrónicos, grupos de networking, etc.

¿La respuesta a esto? Es simple: cada trimestre, debes revisar y depurar todas las comunidades en las que tu marca ha estado involucrada durante el último año. Identifica tus mensajes, tipo de contenido y estéticas en todas las plataformas para asegurarte de que tu marca está representada de manera consistente y clara.

Las comunidades en línea son vitales para cualquier marca, pero demasiadas comunidades nos pueden llevar a cometer errores.

Lo más importante: no te olvides de tu comunidad de correo electrónico. Echa un vistazo a tus listas de suscriptores, ya que probablemente hayan cambiado mucho en el último año. Reevalúa tu contenido y asegúrate de que esté escrito para hablarle a tu audiencia tal como es hoy, y no a la audiencia que tenías hace un año. Recuerda, no se trata de ti.

5. Ajusta tu plan de publicidad pagada

La publicidad en verdad es un arte y con cada campaña vienen nuevos conocimientos sobre cómo puedes seguir mejorando. El inicio del año es la oportunidad perfecta para analizar la visión anual de cómo funcionaron tus anuncios cada mes o trimestre. Aquí están las cosas principales que deberías buscar al analizar los resultados del año anterior para que puedas perfeccionar tus anuncios:

Primero, analiza de cerca cómo se desempeñaron individualmente tus campañas publicitarias a lo largo del año. Revisa los números de cada campaña y analiza los detalles. Al observar rubros como gasto publicitario, engagement y ROI, puedes descubrir qué campañas funcionaron bien y cuáles no, determinar por qué, y no perder ni tiempo ni recursos en el futuro en cosas que no funcionan.

Después, haz algunos cambios en cómo financias tus anuncios. Esto podría significar asignar más dinero a las campañas que mejor funcionaron o hacer pequeños ajustes en cuánto estás dispuesto a pagar por ciertas demografías o áreas geográficas.

Finalmente, algo que los especialistas en marketing conocemos demasiado bien:. Siempre hay nuevos lugares para mostrar anuncios y nuevas formas de hacerlos. Así que, mantente atento a las nuevas oportunidades, como probar anuncios de video en lugar de carruseles de imágenes.