Según Insider Intelligence, Twitter perderá 32 millones de usuarios en dos años

La llegada de Elon Musk a Twitter ha sido turbulenta: amenazas, despidos masivos, cambios repentinos, cancelación de pautas publicitarias, experimentos fallidos y un ultimátum para los empleados que no estén dispuestos a abrazar la nueva y ruda cultura laboral impuesta por el empresario.

Son muchos los que han manifestado su descontento ante la gestión de Elon y aunque él se empeña en aparentar que todo está bien al interior de la red social, algunos analistas y estudios indican otra cosa.

Según un estudio publicado por la empresa de análisis Insider Intelligence este martes, Twitter verá un éxodo masivo de usuarios durante los siguientes dos años como consecuencia de la falta de moderación de contenido, la desinformación y los problemas técnicos.

"No habrá un evento catastrófico que termine con Twitter", dijo a The Guardian Jasmine Enberg, analista de Insider Intelligence. "En cambio, los usuarios comenzarán a abandonar la plataforma el próximo año a medida que se sientan frustrados con problemas técnicos y la proliferación de contenido de odio u otro contenido desagradable".

El estudio indica que el número de usuarios que utilizan la plataforma sufrirá una pérdida de 4% en 2023 y de 5% en 2024, lo que equivale a 32 millones, llevándola a los números que Twitter tenía en 2008, cuando la empresa comenzó a darle seguimiento a su crecimiento.

By 2024, #Twitter's user base will be smaller than it was in 2015, per @IntelInsider. Can #Musk reverse the user drain?



Maybe - if he staves off outages and service issues, fixes the content moderation issues, and generates enough new revenue.



But it's not looking likely. pic.twitter.com/vi5SBPOG8M