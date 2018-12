'Hambre de Triunfo': la película que explora el lado oscuro de McDonald's

Seguramente has escuchado de Ray Kroc, padre del imperio de McDonald's. Pero, ¿conoces sus métodos?

“Nada en el mundo es más común que hombres de talento sin éxito”. Ese es el tema central que la película Hambre de Triunfo del director John Lee Hancock trata de mostrar al representar la vida de Ray Kroc.

Este hombre, por supuesto, conoció el éxito ya que fue el arquitecto del imperio de McDonald's, una marca – que hasta el último conteo- tenía 36,615 restaurantes en 118 países. Lo que pocas personas saben es que Ray Kroc, de hecho, no fue el fundador de McDonald's.

Al contrario, fue un emprendedor que vio una oportunidad de riqueza y poder y supo conseguirla, ¡al carajo la ética y la integridad! En resumen, la historia (“basada en hechos reales”) es esta: en 1945, Kroc, un vendedor de 52 años fracasado de máquinas de malteadas que un día vagando literalmente por el desierto, se encontró a los amables (pero no particularmente conocedores) hermanos Dick and Mac McDonald y su local de hamburguesas en San Bernardino, California.

El lugar había alcanzado tanta popularidad que los hermanos habían pedido ocho máquinas para hacer malteadas a la compañía de Kroc.

El vendedor fue a investigar cuál era la razón del éxito de los hermanos y descubrió que los menús preestablecidos –hamburguesas, condimentos (“dos pepinillos, un shot de cátsup”), papas, refrescos y malteadas – que se servían en menos de 30 segundos. Adiós se le decía a las características de los restaurantes clásicos como estacionamientos, listas de espera y menús múltiples.

Los clientes amaban este modelo y Kroc (Michael Keaton) se dio cuenta. El personaje, que evoluciona de un emprendedor agresivo a un ladrón corporativo sin escrúpulos, pasa de solo ser franquiciatario a ser comprador de las tierras donde estos restaurantes estarían.

Entrepreneur EE.UU. platicó con el director de Hambre de Triunfo (The Founder) John Lee Hancock para conocer la vida del hombre que robó la idea de sus fundadores y se declaró su “fundador”.

Esta es un resumen de la charla (Podría contener spoilers, aunque todos son detalles conocidos del protagonista):

Entrepreneur EE.UU.: Nosotros amamos exaltar a los emprendedores, peor la manera en la que representas a Kroc en la segunda parte de la película es molesta. Habla de los negocios como si fueran “guerra” y como si un competidor se estuviera ahogando “le pondría una manguera en la boca”. Abre un McDonald's justo enfrente de la tienda original de los hermanos fundadores llevándolos a la ruina, se roba una esposa y más.

En tu mente, ¿así se ve el “éxito” en Estados Unidos? ¿Prefieres el estilo de los hermanos McDonald, con un crecimiento basado en el control de calidad y la expansión lenta?

Hancock: Me conflictua Kroc porque, aunque estoy seguro de que no habría hecho negocios como él, tampoco hubiera triunfado de la manera en la que lo hizo. Lo que admiro de él es que vino de la nada y que, según todos los reportes, era la persona más trabajadora del mundo.

Eso es lo que le admiro. Sin duda, representaba a un gran capitalista, pero también lo hacían los McDonald, pues su meta también era tener dinero, aunque con filosofías muy diferentes sobre cómo lograrlo.

Entrepreneur EE.UU.: Entonces, ¿eres más fanático del estilo de los hermanos McDonald?

Hancock: Personalmente, me uno a los hermanos fundadores y que hay modelos de negocios que demuestran que tenían una estrategia sólida. Creo que si los McDonald hubieran mantenido control de sus operaciones, hubieran crecido. Sospecho que la marca se hubiera quedado en la familia, igual la conoceríamos.

Kroc reconoció que los McDonald tenían una buena idea. Ya habían fracasado una vez con las franquicias, pero Kroc supo de inmediato que los franquiciatarios de estos restaurantes de verdad tenían que meterse al juego.

Entrepreneur EE.UU.: ¿Qué te atrajo del proyecto?

Hancock: Ya conocía del trabajo del guionista Robert Siegel. Me gusta mucho su película The Big Fan. También escribió El Peleador. Cuando me llegó el guion y vi que era la vida del origen de la marca, no pensé que debía hacer la película. Acababa de hacer historias sobre P. L. Travers y Walt Disney, así que me resistía. Pero empecé a leer la historia y me enamoré. Al principio realmente quería ver triunfar a Ray Kroc, pero luego comencé a cuestionarlo. Ese era un modelo único en un guión.

El mundo no era como hoy. En los años 50, si tenías más de 50 años y no habías triunfado en la vida, buscabas cómo retirarte dignamente. Y Ray sentía que su tiempo no se había acabado, que todavía podía pelear. Así que cuando se encontró con la idea de los McDonald vio una oportunidad que pensaba que merecía.

Entrepreneur EE.UU.: Disney estuvo involucrado en tu última película, Saving Mr. Banks. ¿McDonald’s se metió con “El Fundador”? ¿Tuviste miedo de ser demandado? No es una descripción bonita de una figura clave para la marca.

Hancock: Cuando estábamos preparando el filme, un periodista les mandó una copia del guión (esperando tener una confrontación que contar). No sé si leyeron el script, pero un vocero solo dijo ‘Ray Kroc era un hombre fascinante y talentoso; no nos sorprende que alguien quiera hacer una película sobre su vida’ Boom.

Entrepreneur EE.UU.: La película abre con la leyenda “Basada en una historia real”. ¿Qué tan apegada está la cinta a los hechos?

Hancock: Mucho. Pero lo que debes saber es que toda película que esté basada en una historia de la vida real debe traer esa leyenda por cuestiones legales. Hay ciertas escenas en las que inventamos el diálogo (porque no teníamos la versión estenográfica de lo courrido).

Aunque no lo crean, las líneas más horribles que dice Michael Keaton alguna vez fueron pronunciadas por Kroc.