Así es como GINgroup quiere ser el nuevo socio de las startups en México

Encabezada por Raúl Beyruti Espinosa, la empresa líder en la administración del capital humano en el país se convertirá en la primera en operar un fondo Media 4 Equity.

March 25, 2019 13 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Raúl Beyruti Espinosa es el heredero de uno de los grupos empresariales más grandes y diversificados de México y Latinoamérica: GINgroup, un conglomerado de 60 empresas, que además de la gestión integral del capital humano, incluye negocios en el sector restaurantero, financiero, tecnológico y de medios de comunicación.

A sus 35 años, este administrador de profesión tiene una nueva encomienda: operar el primer fondo Media 4 Equity en el país. Con él busca ayudar a la aceleración de emprendedores del sector retail y lo hará no sólo mediante la contribución financiera, sino con el acompañamiento y conocimiento que puede brindar GINgroup en materias fiscal, laboral, de recursos humanos y finanzas, entre otras.

La tarea no será fácil, pero desde muy joven Raúl nunca ha dicho NO a un nuevo reto. Echarse para adelante, aprender en el camino y rodearse de los mejores han sido algunas de sus estrategias desde hace 18 años, cuando comenzó en el negocio familiar.

“Con las ganas de tener mis propios ingresos, empecé a los 15 años a ayudar a mi papá en los negocios. Hacía todo tipo de trabajo: desde mensajero o archivista. Saliendo de la escuela me iba todos los días a trabajar a las oficinas, y así estuve hasta los 18 o 19 años. Había días que me mandaban a donde no conocía y me daban una Guía Roji. Nunca dije que no; aunque no supiera, yo veía cómo hacerle para llegar”, recuerda el joven empresario.

Fue mientras estudiaba la licenciatura en la Universidad Anáhuac cuando Raúl comenzó a llevar sus propios clientes al grupo en el segmento del capital humano, y tres años después a formar su equipo de ventas. “Tengo gente que empezó conmigo hace 15 años en la parte de operación. Debo tener alrededor de 500 personas dependiendo de mí directamente”, comenta en entrevista con Entrepreneur el hoy director general de GINgroup WTC, quien además encabeza 20 filiales del grupo.

Es precisamente en la diversificación de la empresa que fundó su padre hace 35 años en que sus hijos han tenido mayor injerencia. “Mis tres hermanas y yo somos la segunda generación y quienes le metimos la siguiente velocidad al negocio”, dice Raúl.

En GINgroup trabajan los cuatro hijos de Raúl Beyruti Sánchez. “Cada uno tiene sus sueños y genera sus negocios con capital propio”, explica el directivo. En el tema de capital humano, cada uno tiene su centro operativo en el que consigue clientes e infraestructura basados en políticas generales. “Se trata de una gran responsabilidad y algo que nos llena de alegría: el saber que formamos parte de esta gran empresa y que colaboramos como equipo para llegar a este éxito”, asegura Raúl.

Asociaciones estratégicas

GINgroup es la empresa más importante en soluciones de capital humano en el país, con una trayectoria de 35 años. Durante los últimos cinco años reportó crecimientos del 25%. Tiene operaciones en México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana y recientemente incursionó en el mercado europeo. Cuenta con 200,000 empleos e inversiones en hospitales, clubes, gimnasios, restaurantes, medios editoriales y escuelas. Pese a su tamaño y diversificación, busca reinventarse y seguir innovando.

“Me encanta lo que hago y muchas veces una nueva idea es lo que me motiva a levantarme”, comenta Raúl Beyruti Espinosa.

Es por eso que recientemente lanzaron una plataforma integral de fomento al emprendimiento orientada a desarrollar las capacidades productivas de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Empezaron en noviembre pasado con la presentación de GINcapital, un fondo corporativo de capital emprendedor de cinco millones de dólares, que encabeza Diego Armenta, exdirector de Investigación en la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

Está dirigido a startups en etapas tempranas que cuenten con innovación disruptiva en las áreas de recursos humanos, finanzas, seguros, edtech, fintech, inteligencia artificial, salud, medios o restaurantes, es decir, las áreas de expertise de GINgroup, que se convertirá en su socio estratégico, otorgándoles, además del capital, los recursos del grupo, así como mentorías con expertos para impulsar su desarrollo.

“Pensamos invertir en ellos y que sean nuestros socios estratégicos, incorporándolos en nuestros canales de comercialización y oportunidades de negocio, ayudándolos a que salgan al mercado y crezcan de manera exponencial”, detalla Beyruti Espinosa.

Growth by Design

Otra de las estrategias para impulsar a las startups es el lanzamiento de Growth by Design, el centro de emprendimiento de GINgroup y una plataforma de apoyo con enfoque de innovación social que promueve el emprendimiento como medio de crecimiento sostenible, incluyente y de impacto social.

Bajo esta iniciativa, dirigida por Rolando Zubirán Robert, quien se ha desempeñado en el ecosistema emprendedor del país en el sector público y privado, surge el primer fondo Media 4 Equity de México. Se trata de un instrumento dedicado al apoyo de las startups del sector retail y cuenta con una bolsa de 200 millones de pesos. La iniciativa es originaria de Suecia y contempla la inversión de medios de comunicación para empresas que buscan incrementar su desarrollo de ventas mediante posicionamiento de campañas publicitarias.

El proyecto promete los valores de la inversión socialmente responsable como pilar de los criterios de apoyo, buscando detonar en cada proyecto un impacto más allá de los retornos financieros.

Este modelo busca también fomentar la cultura emprendedora entre los más de 8,000 colaboradores de GINgroup, a quienes se les invitará a pensar como emprendedores en proyectos que pudieran o no estar ligados al core business del grupo.

De la misma manera, esta iniciativa dará atención a proyectos ya funcionando que se encuentren fuera del grupo GIN, pero que cumplan con el impacto favorable a la sociedad y tengan un componente importante de innovación.

Growth by Design contempla, además, el lanzamiento de satélites de talento mexicano, espacios en los principales ecosistemas globales de emprendimiento, donde aquellos emprendedores que participen en el programa podrán vincularse y trabajar de manera física y remota con los principales mercados de innovación en el mundo, empezando con Silicon Valley y Nueva York como primeros centros.

Adicionalmente, la iniciativa tendrá alianzas estratégicas con centros de innovación, universidades, Fab Labs y otros miembros del ecosistema emprendedor.

Actualmente cuentan con una casa de 3,000 metros cuadrados en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se llevarán a cabo reuniones de networking y se desarrollarán conferencias y talleres para que los proyectos emprendedores comiencen a darle forma más profesional a lo que hacen o van a hacer.

Reconoce tus límites

Pero, ¿cómo lidera Beyruti Espinosa cada una de sus 20 divisiones y logra hacerlas crecer? Raúl es enfático: para conseguirlo, lo más importante es tener a la gente correcta. De esta manera, cada filial tiene un director general y su propia estructura. Las cosas se manejan a través de comités o consejos de división que están en constante comunicación y se reúnen una vez a la semana o a la quincena, dependiendo de la naturaleza del negocio.

“Delegar es muy importante, ya que no podemos hacer todo nosotros”, reconoce Raúl.

“Al principio tal vez lo tengas que hacer tú mismo, pero si tienes a un equipo que sabe y que domina los temas es importante dejarlo operar. De lo contrario, no vamos a avanzar nunca”, advierte.

Además de delegar, el director general de GINgroup WTC recomienda revisar que las cosas se estén ejecutando correctamente. Si los objetivos no se están cumpliendo, querrá decir que las personas que tienes al frente no son las indicadas. Y no hay mejor manera de ejercer el liderazgo que con el ejemplo y el conocimiento. “No podemos pedir algo si no sabemos hacerlo nosotros. Si ya lo hice, se puede. Así es como estamos acostumbrados a trabajar: conocemos todas las áreas y procesos.”

Otro punto fundamental en el éxito del grupo ha sido la identificación y atracción del talento. Raúl recuerda, por ejemplo, que cuando incursionaron en el área editorial buscaron al mejor director editorial de ese momento, lo convencieron de unirse al equipo y le permitieron generar su propia estructura y operar.

“Nosotros no sabemos de todo, pero si traemos a los mejores hay que dejarlos que armen su equipo. Así funciona con la mayoría de los negocios: si no conocemos buscamos al mejor, y aunque tengamos que invertir y sacrificar ciertas cosas, los dejamos que formen su equipo.”

En este sentido, Raúl resalta la importancia del capital humano en cualquier iniciativa empresarial. “Las personas en una empresa son la parte medular, en cualquier industria. Si no tienes colaboradores contentos y orgullosos, que den el 100% día a día y sus familias estén contentas, difícilmente lograrás que una empresa triunfe”, afirma.

Para lograr este bienestar de tus colaboradores, el entrevistado recomienda tener la mayor cercanía posible con tu equipo a fin de poder escuchar sus necesidades. “Antes me sabía los nombres de cada uno de mis colaboradores; ahora son más de 500 las personas que dependen de mí, pero trato de estar y convivir con ellos, ir a sus lugares y preguntarles cómo están y escucharlos”, comenta. Esta manera de ejercer el liderazgo la complementa con un departamento de recursos humanos bien capacitado y con herramientas tecnológicas adecuadas para lograr esa comunicación eficiente. “Toda la gente sabe que mi oficina está siempre abierta para acercarse y que sucede lo mismo en la parte de la dirección general.”

Lecciones del fracaso

Para GINgroup, el apoyo al sector emprendedor no es algo fortuito. La idea surgió porque desde hace años Raúl participa en varios fondos como inversionista, y desde ahí detectó la necesidad que tienen muchos emprendedores de conseguir dinero para arrancar sus operaciones y, sobre todo, de un acompañamiento que les ayude a crecer de manera ágil.

“Lo que queremos es que los emprendedores aprovechen el conocimiento que tenemos, porque muchas veces cuando ellos fracasan es porque no dominan ciertos temas duros como lo administrativo, laboral, fiscal y legal o no tienen quién los ayude. En eso nosotros somos expertos”, afirma.

Pese a todos los apoyos que puedas tener, reconoce Raúl, tal vez es imposible evitar el fracaso, pero hay que saber aprovecharlo. “Hay cosas que no siempre salen como esperabas y debes analizar qué es lo que no salió bien para volverlo a intentar. Puedes caerte todas las veces que sea necesario, pero debes levantarte y analizar qué estuvo mal para mejorarlo. En mi experiencia, todos los días pasa algo que no sale como esperamos, pero hay que analizar la situación y salir adelante. Eso es para mí, el día a día.”

En sus experiencias de fracaso y aprendizaje, Raúl recuerda cómo a sus 17 años le comenzó a ir muy bien en la proveeduría de materias primas que ofrecía a los restaurantes del grupo. “Empecé a crecer y a surtir a otras cadenas de restaurantes, quienes me pedían créditos. Esto provocó que no soportara la operación y perdí todo mi dinero. Fue algo que no esperaba, pero que me alentó a seguir adelante y a buscar nuevas oportunidades.”

Fue cuando también se percató del gran empresario que es su padre. “Antes no lo quería ver, pero es un empresario tan exitoso que a partir de ese momento todas las decisiones las comencé a consultar con él para escuchar su punto de vista. Además de él, no tengo un mentor en específico, sino que trato de aprender, además de mis padres, de los grandes empresarios que conozco. Pedir consejo siempre es importante. Para mí, cualquier empresario o director exitoso es un ejemplo y trato de aprender lo bueno.”

Raúl es un apasionado de los viajes. Para crear nuevos negocios se inspira de cada experiencia vivida.

“Cada día llego con una idea diferente y pongo en problemas al equipo. Les digo: hay que hacer esto, y analizamos la viabilidad. Así es como vamos generando el entusiasmo y lo vamos inyectando a todos los colaboradores”, dice.

Raúl Beyruti Espinosa asegura que hasta el momento nada le quita el sueño y que el grupo que encabeza seguirá analizando las necesidades del mercado en materia de capital humano para seguir ofreciendo más y mejores servicios. Adelanta que la siguiente apuesta estará en el sistema financiero y la apertura de un banco. “Es algo en lo que venimos trabajando desde hace cuatro años, y esperamos tener nuestra propia institución financiera con la estructura y sistemas en breve.”

Entre los planes inmediatos está la incursión de GINgroup en Francia e Italia. Reconoce que los negocios se tratan de una evolución constante. En 10 años se visualiza con más trabajo y responsabilidades, y –como siempre– tomando los retos que vengan. “Al final me gustaría que me recordaran como un buen ser humano y una buena persona, un buen amigo, padre, hermano y jefe. Lo demás va y viene.”