No temas ser quién eres: Alejandra Ríos CEO de Ambrosía y tiburona de Shark Tank México

June 24, 2021 2 min read

El tema de la identidad y de poder ser transparentes en muchos ámbitos de nuestra vida tiene mucho que ver con el desempeño que tenemos en nuestro trabajo. Y no me dejarán mentir cuando digo que fingir ser alguien que no somos o colocarnos una máscara, a larga termina por convertirse en un hábito algo cansado.

"Al no poder ser abiertamente gay en tu trabajo dejas de ser un parte de ti, entonces tienes menos cabeza para estarle dedicando al trabajo y ser a lo mejor más productivo o tan exitoso como puedes ser, por eso yo creo que es super importante que podamos ser quienes somos en todos los sentidos", dijo Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía y Tiburona de Shark Tank México en entrevista exclusiva con Entrepreneur en español.

Alejandra nos habla sobre la importancia de ser abiertos, respetar y hacer que tu empresa sea inclusiva en cuanto a valores y a filosofía. “Si eres gay, si eres lesbiana, si eres trans o no, eso es algo muy personal de cada uno y no debe influir en las oportunidades que se nos presentan sobre todo laboralmente”.

En el marco del mes de la diversidad sexual, Entrepreneur en Español trae para ti el especial La Diversidad como Fuerza, con historias, vivencias y anécdotas de emprendedores que forman parte de la comunidad LGBTQ+.

