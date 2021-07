¡Rompiendo paradigmas! La tiburona Alejandra Ríos trae juventud, diversidad e innovación al tanque

July 19, 2021 2 min read

Alejandra Ríos es una tiburona inversinista de la sexta temporada de Shark Tank México que tiene un colmillo muy largo.

CEO de Ambrosía, posición que asumió en 2019 con la meta de posicionar la marca de sus diferentes unidades de negocio: Ambrosía, Ambrosía Centro Culinario, BOK Ludoteca dentro de las principales del país. Antes de entrar a Ambrosía, cursó un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard (HBS).

Previamente, en Alsea fue Gerente ​Senior de Planeación Financiera para Operaciones Internacionales y M&A y analista financiera en ADR – Lazrd, banco de inversión boutique en CDMX. Adicionalmente, es inversionista ángel en proyectos como Básicos de Mexico, emprendimiento de comercio digital de ropa básica hecha en México bajo un modelo de maquila justa y sustentable; The Positive Foods (thepositivefoods.com), marca de alimentos saludables; MeProject, plataforma de wellness enfocada en modificar hábitos a largo plazo; entre otros proyectos. Forma parte también del fondo de inversión de capital de riesgo, SFA (Soldiers Field Angels), donde, junto con un grupo de exalumnos de la escuela de negocios de Harvard, invierten en proyectos con gran potencial de crecimiento y emprendedores extraordinarios. A través de este fondo, Alejandra ha invertido en empresas como Cervecería de Colima, Fitpass, Someone Somewhere, UnDosTres, entre otras.

Platicamos con ella para conocer sus consejos para los emprendedores, ser mamá y cumplir tus sueños impulsando a otros. ¡Da clic en el video de la parte de arriba para conocer a esta fascinante líder empresarial!

La nueva temporada de Shark Tank México está disponible por Sony Channel y Claro Video.