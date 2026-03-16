Check Out the Longest-Reigning Brands in Our Franchise 500

Want to buy a brand that’s stood the test of time? This is the best resource you’ll ever find: It’s Entrepreneur’s Franchise 500 Hall of Fame list.
Here’s what makes it so special.
Every year, we publish our highly competitive Franchise 500 ranking. Now, we’re also looking back at all our rankings — 47 years’ worth! — to see which brands have ranked most consistently. To be part of our Hall of Fame, a company must rank for at least 25 years consecutively.
In the Hall of Fame, brands are listed in descending order based on the number of years they have been ranked — starting at the top, with the three companies that have ranked every year that the Franchise 500 has existed.
Following the Hall of Fame, you’ll also find our “10+ Club” franchises. Those companies are on their way to Hall of Fame status, having ranked for 10 to 24 years. And following that, we recognize the brands that are true category leaders: In the Franchise 500, they’ve ranked No. 1 in their categories for 10 or more years.
These lists can be a great place to start your franchise search, but they are not intended as a recommendation of any particular company. It’s always important to do your due diligence on any franchise, no matter its track record, to find out if it’s the right investment for you in the here and now. That means reading the company’s legal documents, consulting with an attorney and an accountant, and talking to current and former franchisees about their experiences.
Ranked for 45+ Years
Dunkin’ • Ranked: 47 years
Lawn Doctor • Ranked: 47 years
McDonald’s • Ranked: 47 years
Chem-Dry Carpet & Upholstery Cleaning • Ranked: 46 years
Ranked for 40+ Years
The Maids • Ranked: 43 years
Merry Maids • Ranked: 43 years
ServiceMaster Clean • Ranked: 43 years
ServiceMaster Restore • Ranked: 43 years
The UPS Store • Ranked: 43 years
Marco’s Pizza • Ranked: 42 years
RE/MAX • Ranked: 42 years
Great Clips • Ranked: 41 years
Servpro • Ranked: 41 years
Huntington Learning Center • Ranked: 40 years
Ranked for 35+ Years
Wild Birds Unlimited • Ranked: 39 years
Express Employment Professionals • Ranked: 38 years
Maid Brigade • Ranked: 38 years
Postal Annex • Ranked: 38 years
FastSigns • Ranked: 37 years
Kitchen Tune-Up • Ranked: 37 years
Molly Maid • Ranked: 35 years
Smoothie King • Ranked: 35 years
Ranked for 30+ Years
Allegra Marketing Print Mail • Ranked: 33 years
Charleys Cheesesteaks & Wings • Ranked: 33 years
Snap-on Tools • Ranked: 33 years
Matco Tools • Ranked: 33 years
Batteries Plus • Ranked: 32 years
CertaPro Painters • Ranked: 32 years
Once Upon A Child • Ranked: 32 years
Budget Blinds • Ranked: 31 years
Jimmy John’s • Ranked: 31 years
Ranked for 25+ Years
Dream Vacations • Ranked: 29 years
Home Instead • Ranked: 29 years
Jiffy Lube • Ranked: 29 years
Kumon • Ranked: 29 years
Mr. Appliance • Ranked: 29 years
Pillar To Post Home Inspectors • Ranked: 29 years
Two Men and a Truck • Ranked: 29 years
Glass Doctor • Ranked: 28 years
The Goddard School • Ranked: 28 years
Keller Williams Realty • Ranked: 28 years
Miracle Method Surface Refinishing • Ranked: 28 years
PIRTEK • Ranked: 28 years
Screenmobile • Ranked: 28 years
Sport Clips Haircuts • Ranked: 28 years
Minuteman Press • Ranked: 27 years
Signarama • Ranked: 27 years
Anago Cleaning Systems • Ranked: 26 years
MaidPro • Ranked: 26 years
Buildingstars • Ranked: 25 years
Cruise Planners • Ranked: 25 years
DoubleTree by Hilton • Ranked: 25 years
Embassy Suites by Hilton • Ranked: 25 years
Fish Window Cleaning • Ranked: 25 years
Hampton by Hilton • Ranked: 25 years
Hilton Garden Inn • Ranked: 25 years
Hilton Hotels and Resorts • Ranked: 25 years
Homewood Suites by Hilton • Ranked: 25 years
Plato’s Closet • Ranked: 25 years
Ranked for 20-24 Years
Ben & Jerry’s • Ranked: 24 years
Fully Promoted • Ranked: 24 years
Kiddie Academy • Ranked: 24 years
RooterMan • Ranked: 24 years
Image360 • Ranked: 23 years
Right at Home • Ranked: 23 years
Moe’s Southwest Grill • Ranked: 22 years
Palm Beach Beauty & Tan • Ranked: 22 years
Anytime Fitness • Ranked: 21 years
Cinnabon • Ranked: 21 years
Papa Johns • Ranked: 21 years
Spherion Staffing and Recruiting • Ranked: 21 years
Ace Hardware • Ranked: 20 years
Baymont by Wyndham • Ranked: 20 years
Ranked for 15-19 Years
Baskin-Robbins • Ranked: 24 years
Carls Jr. • Ranked: 24 years
Circle K • Ranked: 24 years
Dairy Queen • Ranked: 24 years
Hardee’s • Ranked: 23 years
KFC • Ranked: 23 years
Pizza Hut • Ranked: 22 years
Primrose Schools • Ranked: 22 years
Senior Helpers • Ranked: 21 years
Bojangles • Ranked: 21 years
Chester’s • Ranked: 21 years
Camp Bow Wow • Ranked: 21 years
H&R Block • Ranked: 20 years
Pearle Vision • Ranked: 20 years
Ziebart • Ranked: 24 years
ASP-America’s Swimming Pool Company • Ranked: 24 years
BrightStar Care • Ranked: 24 years
CMIT Solutions • Ranked: 24 years
Culver’s • Ranked: 23 years
Jet-Black/Yellow Dawg Striping • Ranked: 23 years
L&L Hawaiian Barbecue • Ranked: 22 years
The Learning Experience Academy of Early Education • Ranked: 22 years
Pop-A-Lock • Ranked: 21 years
Rainbow Restoration • Ranked: 21 years
School of Rock • Ranked: 21 years
Transworld Business Advisors • Ranked: 21 years
College Hunks Hauling Junk & Moving • Ranked: 20 years
Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers • Ranked: 20 years
The Honey Baked Ham Co. • Ranked: 20 years
Hungry Howie’s • Ranked: 20 years
Jersey Mike’s Subs • Ranked: 20 years
Real Property Management • Ranked: 20 years
Sonic • Ranked: 20 years
Weed Man • Ranked: 20 years
10-14 Years
Dale Carnegie • Ranked: 14 years
Estrella Insurance • Ranked: 14 years
FirstLight Home Care • Ranked: 14 years
The Good Feet Store • Ranked: 14 years
Hand & Stone Massage and Facial Spa • Ranked: 14 years
HomeVestors of America • Ranked: 14 years
Jan-Pro Cleaning & Disinfecting • Ranked: 14 years
The Joint Chiropractic • Ranked: 14 years
Kona Ice • Ranked: 14 years
Mac Tools • Ranked: 14 years
MassageLuXe • Ranked: 14 years
Pet Supplies Plus • Ranked: 14 years
RNR Tire Express • Ranked: 14 years
Rosati’s Pizza Enterprises • Ranked: 14 years
Schlotzsky’s • Ranked: 14 years
Uptown Cheapskate • Ranked: 14 years
Closets By Design • Ranked: 13 years
Crunch • Ranked: 13 years
Del Taco • Ranked: 13 years
Gyu-Kaku Japanese BBQ Restaurant • Ranked: 13 years
McAlister’s Deli • Ranked: 13 years
Phenix Salon Suites • Ranked: 13 years
Taco Bell • Ranked: 13 years
Tropical Smoothie Cafe • Ranked: 13 years
AAMCO Transmissions and Total Car Care • Ranked: 12 years
Big O Tires • Ranked: 12 years
Floor Coverings International • Ranked: 12 years
Mathnasium Learning Centers • Ranked: 12 years
Property Management Inc. • Ranked: 12 years
Pure Barre • Ranked: 12 years
The Tailored Closet • Ranked: 12 years
Waxing the City • Ranked: 12 years
Any Lab Test Now • Ranked: 11 years
Assisting Hands Home Care • Ranked: 11 years
Bin There Dump That • Ranked: 11 years
City Wide Facility Solutions • Ranked: 11 years
D-BAT Academies • Ranked: 11 years
Destination Athlete • Ranked: 11 years
Goldfish Swim School • Ranked: 11 years
Kilwins • Ranked: 11 years
Precision Garage Door Service • Ranked: 11 years
ProSource Wholesale • Ranked: 11 years
Salons by JC • Ranked: 11 years
Stratus Building Solutions • Ranked: 11 years
Tint World • Ranked: 11 years
Wienerschnitzel • Ranked: 11 years
YESCO Sign & Lighting Service • Ranked: 11 years
Arby’s • Ranked: 10 years
British Swim School • Ranked: 10 years
Carstar • Ranked: 10 years
Club Pilates • Ranked: 10 years
Dogtopia • Ranked: 10 years
Fibrenew • Ranked: 10 years
Fyzical Therapy & Balance Centers • Ranked: 10 years
HouseMaster Home Inspections • Ranked: 10 years
The Human Bean • Ranked: 10 years
Leadership Management International • Ranked: 10 years
Metal Supermarkets • Ranked: 10 years
Mosquito Joe • Ranked: 10 years
Petland • Ranked: 10 years
PuroClean • Ranked: 10 years
Realty One Group • Ranked: 10 years
TeamLogic IT • Ranked: 10 years
Teriyaki Madness • Ranked: 10 years
Tide Cleaners • Ranked: 10 years
USA Insulation • Ranked: 10 years
#1 in Category
Dunkin’ • Ranked No. 1 in category 40 years
The UPS Store • Ranked No. 1 in category 36 years
Budget Blinds • Ranked No. 1 in category 31 years
Kumon • Ranked No. 1 in category 25 years
Charleys Cheesesteaks & Wings • Ranked No. 1 in category 23 years
Minuteman Press • Ranked No. 1 in category 23 years
Servpro • Ranked No. 1 in category 23 years
Hampton by Hilton • Ranked No. 1 in category 17 years
Once Upon A Child • Ranked No. 1 in category 17 years
Cinnabon • Ranked No. 1 in category 15 years
Express Employment Professionals • Ranked No. 1 in category 15 years
Snap-on Tools • Ranked No. 1 in category 14 years
Transworld Business Advisors • Ranked No. 1 in category 14 years
Taco Bell • Ranked No. 1 in category 13 years
Kona Ice • Ranked No. 1 in category 11 years
Culver’s • Ranked No. 1 in category 10 years
FastSigns • Ranked No. 1 in category 10 years
Goldfish Swim School • Ranked No. 1 in category 10 years
Kilwins • Ranked No. 1 in category 10 years
L&L Hawaiian Barbecue • Ranked No. 1 in category 10 years
Pet Supplies Plus • Ranked No. 1 in category 10 years
PIRTEK • Ranked No. 1 in category 10 years
YESCO Sign & Lighting Service • Ranked No. 1 in category 10 years
