/ Buying a Franchise / Researching Franchise Opportunities

Check Out the Longest-Reigning Brands in Our Franchise 500

They’re all here in our annual Hall of Fame list.

By Tracy Stapp Herold | Mar 16, 2026

This story appears in the March 2026 issue of Entrepreneur. Subscribe »

Want to buy a brand that’s stood the test of time? This is the best resource you’ll ever find: It’s Entrepreneur’s Franchise 500 Hall of Fame list.

Here’s what makes it so special.

Every year, we publish our highly competitive Franchise 500 ranking. Now, we’re also looking back at all our rankings — 47 years’ worth! — to see which brands have ranked most consistently. To be part of our Hall of Fame, a company must rank for at least 25 years consecutively. 

In the Hall of Fame, brands are listed in descending order based on the number of years they have been ranked — starting at the top, with the three companies that have ranked every year that the Franchise 500 has existed.

Following the Hall of Fame, you’ll also find our “10+ Club” franchises. Those companies are on their way to Hall of Fame status, having ranked for 10 to 24 years. And following that, we recognize the brands that are true category leaders: In the Franchise 500, they’ve ranked No. 1 in their categories for 10 or more years.

These lists can be a great place to start your franchise search, but they are not intended as a recommendation of any particular company. It’s always important to do your due diligence on any franchise, no matter its track record, to find out if it’s the right investment for you in the here and now. That means reading the company’s legal documents, consulting with an attorney and an accountant, and talking to current and former franchisees about their experiences.

Ranked for 45+ Years

Dunkin’ • Ranked: 47 years

Lawn Doctor • Ranked: 47 years

McDonald’s • Ranked: 47 years

Chem-Dry Carpet & Upholstery Cleaning • Ranked: 46 years

Ranked for 40+ Years

The Maids • Ranked: 43 years

Merry Maids • Ranked: 43 years

ServiceMaster Clean • Ranked: 43 years

ServiceMaster Restore • Ranked: 43 years

The UPS Store • Ranked: 43 years

Marco’s Pizza • Ranked: 42 years

RE/MAX • Ranked: 42 years

Great Clips • Ranked: 41 years

Servpro • Ranked: 41 years

Huntington Learning Center • Ranked: 40 years

Ranked for 35+ Years

Wild Birds Unlimited • Ranked: 39 years

Express Employment Professionals • Ranked: 38 years

Maid Brigade • Ranked: 38 years

Postal Annex • Ranked: 38 years

FastSigns • Ranked: 37 years

Kitchen Tune-Up • Ranked: 37 years

Molly Maid • Ranked: 35 years

Smoothie King • Ranked: 35 years

Ranked for 30+ Years

Allegra Marketing Print Mail • Ranked: 33 years

Charleys Cheesesteaks & Wings • Ranked: 33 years

Snap-on Tools • Ranked: 33 years

Matco Tools • Ranked: 33 years

Batteries Plus • Ranked: 32 years

CertaPro Painters • Ranked: 32 years

Once Upon A Child • Ranked: 32 years

Budget Blinds • Ranked: 31 years

Jimmy John’s • Ranked: 31 years

Ranked for 25+ Years

Dream Vacations • Ranked: 29 years

Home Instead • Ranked: 29 years

Jiffy Lube • Ranked: 29 years

Kumon • Ranked: 29 years

Mr. Appliance • Ranked: 29 years

Pillar To Post Home Inspectors • Ranked: 29 years

Two Men and a Truck • Ranked: 29 years

Glass Doctor • Ranked: 28 years

The Goddard School • Ranked: 28 years

Keller Williams Realty • Ranked: 28 years

Miracle Method Surface Refinishing • Ranked: 28 years

PIRTEK • Ranked: 28 years

Screenmobile • Ranked: 28 years

Sport Clips Haircuts • Ranked: 28 years

Minuteman Press • Ranked: 27 years

Signarama • Ranked: 27 years

Anago Cleaning Systems • Ranked: 26 years

MaidPro • Ranked: 26 years

Buildingstars • Ranked: 25 years

Cruise Planners • Ranked: 25 years

DoubleTree by Hilton • Ranked: 25 years

Embassy Suites by Hilton • Ranked: 25 years

Fish Window Cleaning • Ranked: 25 years

Hampton by Hilton • Ranked: 25 years

Hilton Garden Inn • Ranked: 25 years

Hilton Hotels and Resorts • Ranked: 25 years

Homewood Suites by Hilton • Ranked: 25 years

Plato’s Closet • Ranked: 25 years

Ranked for 20-24 Years

Ben & Jerry’s • Ranked: 24 years

Fully Promoted • Ranked: 24 years

Kiddie Academy • Ranked: 24 years

RooterMan • Ranked: 24 years

Image360 • Ranked: 23 years

Right at Home • Ranked: 23 years

Moe’s Southwest Grill • Ranked: 22 years

Palm Beach Beauty & Tan • Ranked: 22 years

Anytime Fitness • Ranked: 21 years

Cinnabon • Ranked: 21 years

Papa Johns • Ranked: 21 years

Spherion Staffing and Recruiting • Ranked: 21 years

Ace Hardware • Ranked: 20 years

Baymont by Wyndham • Ranked: 20 years

Ranked for 15-19 Years

Baskin-Robbins • Ranked: 24 years

Carls Jr. • Ranked: 24 years

Circle K • Ranked: 24 years

Dairy Queen • Ranked: 24 years

Hardee’s • Ranked: 23 years

KFC • Ranked: 23 years

Pizza Hut • Ranked: 22 years

Primrose Schools • Ranked: 22 years

Senior Helpers • Ranked: 21 years

Bojangles • Ranked: 21 years

Chester’s • Ranked: 21 years

Camp Bow Wow • Ranked: 21 years

H&R Block • Ranked: 20 years

Pearle Vision • Ranked: 20 years

Ziebart • Ranked: 24 years

ASP-America’s Swimming Pool Company • Ranked: 24 years

BrightStar Care • Ranked: 24 years

CMIT Solutions • Ranked: 24 years

Culver’s • Ranked: 23 years

Jet-Black/Yellow Dawg Striping • Ranked: 23 years

L&L Hawaiian Barbecue • Ranked: 22 years

The Learning Experience Academy of Early Education • Ranked: 22 years

Pop-A-Lock • Ranked: 21 years

Rainbow Restoration • Ranked: 21 years

School of Rock • Ranked: 21 years

Transworld Business Advisors • Ranked: 21 years

College Hunks Hauling Junk & Moving • Ranked: 20 years

Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers • Ranked: 20 years

The Honey Baked Ham Co. • Ranked: 20 years

Hungry Howie’s • Ranked: 20 years

Jersey Mike’s Subs • Ranked: 20 years

Real Property Management • Ranked: 20 years

Sonic • Ranked: 20 years

Weed Man • Ranked: 20 years

10-14 Years

Dale Carnegie • Ranked: 14 years

Estrella Insurance • Ranked: 14 years

FirstLight Home Care • Ranked: 14 years

The Good Feet Store • Ranked: 14 years

Hand & Stone Massage and Facial Spa • Ranked: 14 years

HomeVestors of America • Ranked: 14 years

Jan-Pro Cleaning & Disinfecting • Ranked: 14 years

The Joint Chiropractic • Ranked: 14 years

Kona Ice • Ranked: 14 years

Mac Tools • Ranked: 14 years

MassageLuXe • Ranked: 14 years

Pet Supplies Plus • Ranked: 14 years

RNR Tire Express • Ranked: 14 years

Rosati’s Pizza Enterprises • Ranked: 14 years

Schlotzsky’s • Ranked: 14 years

Uptown Cheapskate • Ranked: 14 years

Closets By Design • Ranked: 13 years

Crunch • Ranked: 13 years

Del Taco • Ranked: 13 years

Gyu-Kaku Japanese BBQ Restaurant • Ranked: 13 years

McAlister’s Deli • Ranked: 13 years

Phenix Salon Suites • Ranked: 13 years

Taco Bell • Ranked: 13 years

Tropical Smoothie Cafe • Ranked: 13 years

AAMCO Transmissions and Total Car Care • Ranked: 12 years

Big O Tires • Ranked: 12 years

Floor Coverings International • Ranked: 12 years

Mathnasium Learning Centers • Ranked: 12 years

Property Management Inc. • Ranked: 12 years

Pure Barre • Ranked: 12 years

The Tailored Closet • Ranked: 12 years

Waxing the City • Ranked: 12 years

Any Lab Test Now • Ranked: 11 years

Assisting Hands Home Care • Ranked: 11 years

Bin There Dump That • Ranked: 11 years

City Wide Facility Solutions • Ranked: 11 years

D-BAT Academies • Ranked: 11 years

Destination Athlete • Ranked: 11 years

Goldfish Swim School • Ranked: 11 years

Kilwins • Ranked: 11 years

Precision Garage Door Service • Ranked: 11 years

ProSource Wholesale • Ranked: 11 years

Salons by JC • Ranked: 11 years

Stratus Building Solutions • Ranked: 11 years

Tint World • Ranked: 11 years

Wienerschnitzel • Ranked: 11 years

YESCO Sign & Lighting Service • Ranked: 11 years

Arby’s • Ranked: 10 years

British Swim School • Ranked: 10 years

Carstar • Ranked: 10 years

Club Pilates • Ranked: 10 years

Dogtopia • Ranked: 10 years

Fibrenew • Ranked: 10 years

Fyzical Therapy & Balance Centers • Ranked: 10 years

HouseMaster Home Inspections • Ranked: 10 years

The Human Bean • Ranked: 10 years

Leadership Management International • Ranked: 10 years

Metal Supermarkets • Ranked: 10 years

Mosquito Joe • Ranked: 10 years

Petland • Ranked: 10 years

PuroClean • Ranked: 10 years

Realty One Group • Ranked: 10 years

TeamLogic IT • Ranked: 10 years

Teriyaki Madness • Ranked: 10 years

Tide Cleaners • Ranked: 10 years

USA Insulation • Ranked: 10 years

#1 in Category

Dunkin’ • Ranked No. 1 in category 40 years

The UPS Store • Ranked No. 1 in category 36 years

Budget Blinds • Ranked No. 1 in category 31 years

Kumon • Ranked No. 1 in category 25 years

Charleys Cheesesteaks & Wings • Ranked No. 1 in category 23 years

Minuteman Press • Ranked No. 1 in category 23 years

Servpro • Ranked No. 1 in category 23 years

Hampton by Hilton • Ranked No. 1 in category 17 years

Once Upon A Child • Ranked No. 1 in category 17 years

Cinnabon • Ranked No. 1 in category 15 years

Express Employment Professionals • Ranked No. 1 in category 15 years

Snap-on Tools • Ranked No. 1 in category 14 years

Transworld Business Advisors • Ranked No. 1 in category 14 years

Taco Bell • Ranked No. 1 in category 13 years

Kona Ice • Ranked No. 1 in category 11 years

Culver’s • Ranked No. 1 in category 10 years

FastSigns • Ranked No. 1 in category 10 years

Goldfish Swim School • Ranked No. 1 in category 10 years

Kilwins • Ranked No. 1 in category 10 years

L&L Hawaiian Barbecue • Ranked No. 1 in category 10 years

Pet Supplies Plus • Ranked No. 1 in category 10 years

PIRTEK • Ranked No. 1 in category 10 years

YESCO Sign & Lighting Service • Ranked No. 1 in category 10 years

Want to buy a brand that’s stood the test of time? This is the best resource you’ll ever find: It’s Entrepreneur’s Franchise 500 Hall of Fame list.

Here’s what makes it so special.

Every year, we publish our highly competitive Franchise 500 ranking. Now, we’re also looking back at all our rankings — 47 years’ worth! — to see which brands have ranked most consistently. To be part of our Hall of Fame, a company must rank for at least 25 years consecutively. 

Latest

Related Content